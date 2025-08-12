Amrabat'tan sakatlığı için açıklama

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Feyenoord'u eleyerek Play-off'a yükselmesinin ardından Sofyan Amrabat, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





Mücadeleden sonra duygularını dile getiren Amrabat, "Çok mutluyum, Elhamdülillah. Bu maçın önemini biliyorduk ve istediğimizi aldık. Galibiyeti ve turu sonuna kadar hak ettik. Taraftarın desteğini sahada her an hissettik. Feyenoord için zor bir maç olacağını biliyordum" ifadelerini kullandı.



"SAVAŞACAĞIZ DEDİK"





Sarı kart görmesinin ardından daha dikkatli oynamak zorunda kaldığını belirten Faslı orta saha, "Sarı kart gördükten sonra oyun benim adıma kolay olmadı ama çok şükür maçın sonuna kadar sahada kalabildim ve takımı yalnız bırakmadım" dedi.

Maçtan önce takımı motive ettiğini dile getiren Amrabat, "Maçtan önce takıma 'Savaşacağız, hayatlarımızı ortaya koyacağız' demiştim. Çok şükür bunu sahaya yansıttık ve güzel bir zafer elde ettik. Elhamdülillah, istediğimiz sonucu aldık." dedi.



"TEK AYAKLA OYNARIM' DEDİM"





Maçta yaşadığı sakatlığa rağmen sahada kalmak istediğini belirten Faslı futbolcu, "İlk yarı sol ayağımda ağrı hissettim. Devre arasında Jose Mourinho durumumu sordu. 'Tek ayak bile olsa devam edeceğim' dedim. Ağrılarım vardı ama oynamak istedim. Devre arasında ağrı kesici aldım ve ikinci yarıya çıktım. Çarşamba günü daha net bir kontrole gireceğim, umarım ciddi bir şey değildir," ifadelerini kullandı.





Amrabat, Kadıköy atmosferine ise özel bir parantez açtı:



"De Kuip, Hollanda'da en iyi atmosferlerden. Ancak Kadıköy'de oynamak rakipler için çok ağır. İyi atmosferlerde oynadım, oynadığım kulüplerin statları için kötü konuşmak istemem ama Kadıköy, bence en iyisi. Burada oynamak her rakip için zor."



