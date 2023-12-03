Ampute yüzücü İbrahim Akbulut'tan 8 madalya

Kayseri'de, fizyoterapisti aracılığıyla 6 ay önce yüzme sporuna başlayan doğuştan kolları olmayan, sol bacağı kısa 10 yaşındaki İbrahim Akbulut, ilk kez katıldığı Paralimpik Yüzme Bölge Şampiyonası'nda 4 altın, 4 gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşıyor.



Engeline rağmen yaşama sevincini hiç yitirmeyen İbrahim, rehabilitasyon merkezindeki fizyoterapisti aracılığıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Safiye Kayabal ile tanıştı.



İl Müdürlüğünün olimpik havuzunda 6 ayda yüzmeyi öğrenen Osman Kavuncu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İbrahim, ilk sınavını 19-20 Ekim'de Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Paralimpik Yüzme Bölge Şampiyonası 1. Bölge yarışmalarında verdi.



İbrahim, 10-13 yaş kategorisinde 50 metre serbest, 50 metre sırt üstü, 100 metre serbest ve 100 metre sırt üstünde birincilik kürsüsüne çıkarken bu 4 kategoride genel klasmanda da 4 gümüş madalya kazanmayı başardı.









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU