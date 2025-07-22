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Amar Gerxhaliu, Erzurum FK'de

TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurum FK, kadrosunu defans oyuncusu Amar Gerxhaliu ile güçlendirdi.

calendar 22 Temmuz 2025 14:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Amar Gerxhaliu, Erzurum FK'de
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, defans oyuncusu Amar Gerxhaliu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Gerxhaliu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gerxhaliu'nun en son Antalyaspor'da oynadığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kosovalı oyuncu kulüp başkanımız Ahmet Dal'la yaptığı son görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklerimize bağlayan imzayı atarak takımımızın kampına katıldı. Gücümüze güç katacağına inandığımız Gerxhaliu'ya hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz."

 
 
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