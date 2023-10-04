Altınordu kritik virajda

5'inci maçta da galibiyetle tanışamayan Altınordu, TFF 2. Lig'de kritik sürece girecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu kritik virajda
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04 Ekim 2023 15:26
Son güncelleme 04 Ekim 2023 15:27
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Bucaspor 1928 ile golsüz berabere kalıp oynadığı 5'inci maçta da galibiyetle tanışamayan Altınordu kritik sürece girecek.

Kırmızı-lacivertliler bu hafta bir üst sırada yer alan 4 puanlı Adıyaman FK deplasmanına çıkacak. Ardından yine 4 puanlı 14'üncü sıradaki Serik Belediyespor'la oynayacak Altınordu, kazanıp rakiplerini geride bırakmayı hedefleyecek.

Serik maçınından sonra bu kez de 18'inci 2 puanı bulunan Kırşehir FK ile gurbette kozlarını paylaşacak İzmir ekibi bu periyodu kayıpsız atlatıp kaderini tayin edecek.

 

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