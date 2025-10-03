Altınordu'dan Berke Özer paylaşımı

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, altyapısından yetişip bu sezon Fransa'da Lille forması giyen eski kalecisi Berke Özer'in performansıyla gururlandı.



UEFA Avrupa Ligi'nde Lille deplasmanda Roma'yı 1-0'lık skorla mağlup ederken, 25 yaşındaki milli kaleci üst üste 3 penaltı vuruşunu kurtararak maça damga vurdu.



Lille'in galibiyetinde önemli rol oynayan Berke Özer, takımı 1-0 öndeyken 81'inci dakikada Artem Dovbyk'in şutunda gole izin vermedi. Maçın hakemi penaltıyı iki kez daha tekrarlatırken, Berke toplam 3 penaltıda devleşerek kalesini gole kapattı.



Altınordu başarılı file bekçisinin tarihe geçen performansıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Öz Kaynak Sistemimizden (ÖKS) yetişen kaleci Berke Özer'den tarihi performans. Üç penaltı ve sıfır gol" ifadelerine yer verdi.



