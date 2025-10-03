03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Altınordu'dan Berke Özer paylaşımı

Altınordu, Roma - Lille maçında 3 penaltı kurtaran Berke Özer ile ilgili bir paylaşım yaptı.

03 Ekim 2025 14:06
Haber: DHA, Fotoğraf: Imago
Altınordu'dan Berke Özer paylaşımı
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, altyapısından yetişip bu sezon Fransa'da Lille forması giyen eski kalecisi Berke Özer'in performansıyla gururlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille deplasmanda Roma'yı 1-0'lık skorla mağlup ederken, 25 yaşındaki milli kaleci üst üste 3 penaltı vuruşunu kurtararak maça damga vurdu.

Lille'in galibiyetinde önemli rol oynayan Berke Özer, takımı 1-0 öndeyken 81'inci dakikada Artem Dovbyk'in şutunda gole izin vermedi. Maçın hakemi penaltıyı iki kez daha tekrarlatırken, Berke toplam 3 penaltıda devleşerek kalesini gole kapattı.

Altınordu başarılı file bekçisinin tarihe geçen performansıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Öz Kaynak Sistemimizden (ÖKS) yetişen kaleci Berke Özer'den tarihi performans. Üç penaltı ve sıfır gol" ifadelerine yer verdi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
