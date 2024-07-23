Altınordu'da yeniler memnun

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yeni transferi Tahsin Çakmak ve akademiden A takıma yükselen Arif Asaf Gültekin, sezon hazırlıklarının iyi bir şekilde sürdüğünü söyledi.



Kartepe kampında çalışmaların çok iyi bir ortamda sürdüğünü dile getiren Tahsin Çakman, "Şu an çok yoğun çalışıyoruz, herkes çok iyi hazırlanıyor. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bize böyle bir imkan sağladığı için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben burada çok mutluyum, çocuklar beni iyi karşıladı. Herkes birbiriyle iyi anlaşıyor, şu an bir sıkıntı yok. Umarım sezon boyu bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.



ARİF ASAF GÜLTEKİN: GÜZEL BİR AİLE OLDUK



Kampta iyi bir uyum yakaladıklarını belirten Arif Asaf Gültekin, "Çalışmalarımız gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Burada çok iyi bir uyum sağladık, güzel bir aile olduk. Böyle devam etmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki ligde de iyi bir başarı elde edeceğiz. İlk hedefim profesyonel olup A takıma çıkmaktı, bunu gerçekleştirdim. Bu yıl da güzel performans gösterip formayı alıp daha iyi yerlere götürmeye çalışacağım" diye konuştu.





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