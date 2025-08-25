25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Altınordu'da Sercan ilk sevincini yaşadı

Altınordu'nun altyapısından yetişen Sercan Demirkıran, kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

calendar 25 Ağustos 2025 15:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'da genç sol kanat oyuncusu Sercan Demirkıran, profesyonel kariyerinde ilk kez gol atma sevinci yaşadı.

İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu maçın 33'üncü dakikasında Uğur'un ara pasında topla buluşup kaleciyi çalımlayarak takımını öne geçirdi ve unutamayacağı bir an yaşadı.

Genç krampon 88'inci dakikada yerini santrfor Akmal'a bıraktı.

Kırmızı-lacivertli kulüpte 2023'te profesyonel olan Sercan, altyapı takımlarında 19 kez gol sevinci yaşamıştı.

Geçen sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Gebzespor'da görev yapan Sercan, bu kulüpte 16 karşılaşmada forma giymişti.

Altınordu cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İskenderunspor maçının hazırlıklarına başladı. İzmir ekibi geçen hafta transfer yapmadığı kadrosundaki gurbetçi oyuncuları da göndermişti.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
