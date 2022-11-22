Altınordu'da rotasyon kapıda

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman'ın sistem ve kadroda rotasyona gitmeyi planladığı öğrenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Altınordu'da rotasyon kapıda
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22 Kasım 2022 13:22
Spor Toto 1'inci Lig'de Adanaspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek son 4 maçını kaybeden ve düşme hattında yer alan Altınordu'da rotasyon zamanı geldi. Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın sistem ve kadroda rotasyona gitmeyi planladığı öğrenildi. Genç teknik adamın özellikle defans hattında bir takım değişiklikler yapacağı bildirildi. 

Karaman'ın üçlü savunmadan dörtlü savunmaya geçebileceği de kaydedildi. Bir türlü bekleneni veremeyen as oyuncuları kulübeye çekmeyi planlayan Ufuk Kahraman'ın stoperde Volkan ve Erdi'yi kızağa çekeceği, Yusuf Can Esendemir ve Yusuf Arslan'ın forma giyebilecekleri vurgulandı.  
 
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