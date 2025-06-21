Altınordu 30 ilde daha futbol okulu açacak

İzmir temsilcisi Altınordu, Türkiye'nin 81 ilinde futbol okulu açmak için düğmeye bastı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'de 51 ilde 200 futbol okulu ile yaklaşık 21 bin çocuğumuza spor yaptıran Altınordu Futbol Okulları olarak; futbol okulumuzun bulunmadığı 30 ilde daha futbol okulları açmak için çalışmalara başladık. Altınordu FK Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın önderliğinde bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak için yoluna devam eden Türkiye'nin Altınordu'su haritayı tamamlamak istiyor" denildi.
Altınordu kulübünün yazılı açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:
"Her ilimizde en azından 1 tane Altınordu bayrağının dalgalanmasından memnunluk duyacağız. Altınordu Futbol Okulları'nın bulunmadığı 30 şehirde çocukları seven, en az 3 yıl amatör veya profesyonel futbol oynamış BESYO mezunu yol arkadaşlarımızla birlikte çalışmak arzusundayız. Başlangıç hediyesi olarak çocuklar için 50 adet forma-şort-tozluk ve 20 adet futbol topu vereceğiz. Altınordu bir futbol kulübü değil, bir sivil toplum kuruluşudur. Bu işi kesinlikle para için yapmamaktadır."
Altınordu kulübünün yazılı açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:
"Her ilimizde en azından 1 tane Altınordu bayrağının dalgalanmasından memnunluk duyacağız. Altınordu Futbol Okulları'nın bulunmadığı 30 şehirde çocukları seven, en az 3 yıl amatör veya profesyonel futbol oynamış BESYO mezunu yol arkadaşlarımızla birlikte çalışmak arzusundayız. Başlangıç hediyesi olarak çocuklar için 50 adet forma-şort-tozluk ve 20 adet futbol topu vereceğiz. Altınordu bir futbol kulübü değil, bir sivil toplum kuruluşudur. Bu işi kesinlikle para için yapmamaktadır."
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...