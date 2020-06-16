Altay ve Abdulkadir Parmak; maç sonu gerginlik

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele sonunda Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ile Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak arasında gerginlik yaşandı.



Altay Bayındır, maç sonrası Abdulkadir Parmak'a 'Sen ne diyorsun terbiyesiz?' diyerek üstüne gittiği iddia edildi.



Trabzonspor'un yedek kalecisi Erce Kardeşler, genç kaleciyi sakinleştirerek olayın daha da büyümesine engel oldu.



Abdulkadir Parmak da diğer Trabzonsporlu futbolcuların araya girmesiyle soyunma odasına götürüldü.



