Altay, Rize'ye kaybetmiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Altay, Karadeniz ekibiyle oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Geçen sezon Süper Lig'de rakibini deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, İzmir'deki randevudan golsüz beraberlikle ayrıldı.
2009-10'da deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u evinde 1-0 yenen Altay, 2010-11'de iç sahada 1-0 galip gelip, Rize'deki karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle 1 puan kopardı. Altay, Çaykur Rizespor önündeki son yenilgisini 13 yıl önce 8 Mart 2009'da evinde 2-1'lik skorla aldı. Björkander'in cezalı olduğu Altay'da Deniz'in tedavisi sürüyor.
2009-10'da deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u evinde 1-0 yenen Altay, 2010-11'de iç sahada 1-0 galip gelip, Rize'deki karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle 1 puan kopardı. Altay, Çaykur Rizespor önündeki son yenilgisini 13 yıl önce 8 Mart 2009'da evinde 2-1'lik skorla aldı. Björkander'in cezalı olduğu Altay'da Deniz'in tedavisi sürüyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ