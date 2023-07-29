Altay'ın 42 yaşındaki iki ustası hazır kıta

Trendyol 1. Lig temsilcilerinden Altay'ın 42 yaşındaki futbolcuları İbrahim Öztürk ve Murat Uluç, yeni sezon öncesi Afyon kampında sergiledikleri performansla teknik ekipten tam not aldı.

Transfer yasaklısı kulüpte profesyonel liglerin en yaşlı iki ismi olan stoper İbrahim ve forvet Murat'ın antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "Genç oyuncularımıza hem ağabeylik yapıyorlar hem de gelişimlerine katkıda bulunuyorlar. Gençlerden daha fazla koşup mücadele ediyorlar. Gerçek profesyoneller" dedi.

İki oyuncunun örnek teşkil edip, saygıyı fazlasıyla hak ettiğini belirten Tuna Üzümcü, "Yaşlarına rağmen çalışma hırsları, azimleri ve performansları çok yüksek. Altay için gerçekten iyi mücadele ediyorlar" yorumu yaptı. Altay'da geçen sezon İbrahim istikrarlı bir şekilde forma giyerken, fazla forma şansı bulamayan Murat Uluç'un bu sezon daha fazla süre alması bekleniyor. İbrahim, Altay'da üst üste 7'nci, toplamda 9'uncu sezonunu geçirecek. Jübile yaptıktan 3 yıl sonra önce sportif direktör ardından son olarak antrenör olarak görev yaptığı kulüpteki transfer yasağı nedeniyle futbola dönen Murat ise Altay formasıyla toplamda 6'ncı sezonuna adım atacak.