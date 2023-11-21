Altay'da yeni teknik direktör belli oldu

Altay'da teknik direktörlük görevine Serkan Afacan getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay'da yeni teknik direktör belli oldu
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21 Kasım 2023 20:18
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan oldu.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Serkan Afacan getirilmiştir. Teknik direktörümüz Serkan Afacan ve ekibine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Serkan Afacan, en son geçen sezon TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'de görev yapmıştı.

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