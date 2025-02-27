Altay'da camiadan 25 milyon TL'lik katkı

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'da, camianın önde gelen isimlerinin son dönemde kulübe 25 milyon TL'lik destek sağladığı duyuruldu. Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, "Kulübümüzün içinden geçtiği bu zor zamanlarda aralık ayında Sayın Mahmut Özgener önderliğinde, Ahmet Taşpınar, Mustafa Denizli, Ahmet Çoker, Murat Bora Dülger ve İbrahim Akman'ın katılımıyla şirketimize yatırımcı bulma sürecinin sağlıklı ve hızlı yürümesi, devre arası takımın dağılmaması, ikinci yarıda ligde kalma hedefiyle bir planlama yapılmış ve bunun için yaklaşık 25 milyon TL kaynak yaratılmıştır" diye konuştu.



Çoker, "Bu kaynak; teknik heyet, futbolcu ve idari personelin birikmiş alacaklarının bir kısmının ödenmesi, aylık hak edişlerin ödenmesi, iç saha ve dış saha maçları ve primlerin finansı, tesisin elektrik, doğalgaz ve mutfak giderlerinin karşılanması gibi zaruri ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. Mali ve hukuki konularda Cemil Kaya ve Ali Sami Er tarafından destek alınan bu süreç periyodik toplantılarla devam etmektedir. Ayrıca futbolcularımız tarafından tasarlanan ve tanesi 50 bin TL olan 111 adet 111'inci yıl anı forması kampanyası başlatılmış olup buradan sağlanan kaynak da aynı amaçlar için kullanılmaktadır. Forma alan üyelerimizin isimleri de önümüzdeki hafta kulübümüz tarafından açıklanacaktır" dedi.



