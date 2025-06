Altay'da acil şirketleşme için düğmeye basıldı

HEYAL: TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İLK OLALIM

TFF 3'üncü Lig'e düşen İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da futbol şubesinin şirketleşmesi için harekete geçildi.Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çoker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi zaman zaman yetkili veya üye olarak içinde bulunduğum şirketleşme komisyonu, bir şirket kurulmasını temin etmiş ve yatırımcı bulunduğu zaman futbol şubesinin yarışmacı haklarının bu şirkete devri için gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Mevcut yönetim kurulundan gelen talep üzerine hukuk kurulumuz tarafından hazırlanan devir protokolü uyarınca, bu şirketin yönetim kuruluna devri konusunda süreç başlatılmıştır. Bundan sonraki gelişmeler tamamen yönetim kurulu uhdesinde yürütülecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" açıklaması yaptı.Siyah-beyazlı kulüpte 29 Mayıs 2024'te yapılan genel kurulda kulüp üyeleri yönetim kuruluna oy çokluğuyla şirketleşme yetkisi vermiş; ancak oluşturulan şirketleşme komisyonunun yatırımcı adaylarıyla yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç çıkmamıştı. Bu yatırımcı adaylarından biri olan iş insanı Vahdettin Heyal ile kasım ayına kadar yapılan görüşmeler sonuç vermemişti. Altay'ın 2'nci Lig'de küme düşmesinin ardından başkanlığa aday olacağını açıklayan Heyal, kulüp üyeliğinin kabul edilmemesi üzerine 28 Mayıs 2025'teki genel kurulda Prof. Dr. Yüksel Gürüz'ü destekledi ve Altay'ın yeni başkanı Gürüz oldu. Önümüzdeki süreçte Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları AŞ'nin yönetim kuruluna devri gerçekleşecek. Yönetim kurulu da futbol şubesinin yarışmacı haklarını bu şirkete verecek.Altay yönetimini dışarıdan mali olarak destekleyen Vahdettin Heyal, şirkette her Altaylının hisse sahibi olacağı bir model yaratma önerisinde bulundu. Vahdettin Heyal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gelin şöyle yapalım. Türkiye'de ve dünyada ilk olalım. Profesyonel şube haklarının devredileceği şirketin sermayesini en fazla 500 milyon TL yapalım. Her bir hisse bedelini 1000 TL'den satışa çıkaralım. Herkes alabildiği kadar hisse alsın. Hisse çoğunluğuna göre hisse sahipleri yönetim kurulunu oluştursun. Örneğin; her yüzde 5'lik hisse sahipleri yönetim kuruluna bir temsilci koysun. Bu durumda 20 kişilik yönetim kurulu şirketi yönetmiş olacak. Şirket sermayeye ihtiyaç duydukça sermaye artırımıyla da herkes hisse oranı kadar sermaye artımına katılacak. Böylelikle şirketin sahibi tek bir kişi olmayacak. Tabana yayılmış çok ortaklı profesyonel bir şirket olacak. Şirketten ne kadar çok kişi hisse alırsa camianın büyüklüğü de ortaya çıkmış olacak. Sürdürülebilir sermaye ve hesap verici yönetim olacak. Haydi gelin yapalım. Bakalım kaç kişi hisse alacak?"