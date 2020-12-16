Altay Bayındır, lig maçında oynayabilecek mi?

Fenerbahçe'de kupa maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır, Süper Lig'de oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay Bayındır, lig maçında oynayabilecek mi?
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16 Aralık 2020 21:42
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, 28. dakikada kırmızı kart gördü.

Genç kaleci, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği için kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Altay'ın kırmızı kartı sonrasında akıllara Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak olan maç geldi.

22 yaşındaki file bekçisi, direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı için Gaziantep FK'ya karşı forma giyemeyecek. Altay'ın kırmızı kart cezası, Tahkim Kurulu tarafından 1 maça düşürülmezse genç kaleci 14. haftada oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasında da yer alamayacak.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı'nın 94. maddesinde kırmızı kart gören oyuncularla ilgili, "Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, 5. Fıkra hükmü saklı kalmak koşuluyla idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar." şeklinde yaptırım uygulanacağı açıklanmıştı.

Altay Bayındır çift sarı kartla oyundna ihraç edilseydi, 94. maddenin 5. fıkrası nedeniyle cezasını kupada çekecekti.





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