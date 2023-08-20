Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Altay ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Altay 1-0'lık skorla kazandı.
Altay'a galibiyeti getiren golü 42 yaşındaki stoper İbrahim Öztürk kaydetti.
Bu sonucun ardından Altay 3 puana yükselirken, Tuzlaspor ise ilk 2 maçını puansız kapattı.
Altay, gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Tuzlaspor ise Eyüpspor ile karşılaşacak.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Abdülhamit Söyler, Azad İlhan
Altay: Eren Karataş, İbrahim Öztürk, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam (Dk.80 Murat Berkan Demir), Zeki Yıldırım, Arda Gezer (Dk. 69 Murat Uluç), Caner Baycan (Dk. 69 Onur Efe), Tolga Ünlü, Deniz Kadah (Dk. 90+2 Yusuf Tekin)
Tuzlaspor: Murat Hocaoğlu, Sadık Baş (Dk. 23 Mehmet Zahit Çınar), Gökhan Akkan, Awuku, Mehmet Coşkun, Bünyamin Yürür (Dk. 78 Ahmet Yazar), Mehmet Taş, Guede, Mata, Adeniyi (Dk. 78 Muhammed Demirci), Mahamadou Ba (Dk. 87 Koray Yağcı)
Gol: Dk. 74 İbrahim Öztürk (Altay)
Sarı kartlar. Dk. 12 Arda Gezer, Dk. 44 Deniz Kadah, Dk. 59 Tolga Ünlü (Altay), Dk. 34 Mahamadou Ba, Dk.45+2 Gökhan Akkan, Dk. 83 Awuku (Tuzlaspor)
Altay'a galibiyeti getiren golü 42 yaşındaki stoper İbrahim Öztürk kaydetti.
Bu sonucun ardından Altay 3 puana yükselirken, Tuzlaspor ise ilk 2 maçını puansız kapattı.
Altay, gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Tuzlaspor ise Eyüpspor ile karşılaşacak.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Abdülhamit Söyler, Azad İlhan
Altay: Eren Karataş, İbrahim Öztürk, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam (Dk.80 Murat Berkan Demir), Zeki Yıldırım, Arda Gezer (Dk. 69 Murat Uluç), Caner Baycan (Dk. 69 Onur Efe), Tolga Ünlü, Deniz Kadah (Dk. 90+2 Yusuf Tekin)
Tuzlaspor: Murat Hocaoğlu, Sadık Baş (Dk. 23 Mehmet Zahit Çınar), Gökhan Akkan, Awuku, Mehmet Coşkun, Bünyamin Yürür (Dk. 78 Ahmet Yazar), Mehmet Taş, Guede, Mata, Adeniyi (Dk. 78 Muhammed Demirci), Mahamadou Ba (Dk. 87 Koray Yağcı)
Gol: Dk. 74 İbrahim Öztürk (Altay)
Sarı kartlar. Dk. 12 Arda Gezer, Dk. 44 Deniz Kadah, Dk. 59 Tolga Ünlü (Altay), Dk. 34 Mahamadou Ba, Dk.45+2 Gökhan Akkan, Dk. 83 Awuku (Tuzlaspor)