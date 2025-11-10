Houston Rockets yıldızı31 sayı kaydettiği gecede bitime 1 dakika 42 saniye kala attığı kritik basketle takımını yeniden öne geçirerek 122-115'lik Milwaukee Bucks galibiyetinin mimarı oldu.Houston, iki gece önce San Antonio Spurs'e karşı aldığı 121-110'luk mağlubiyetin ardından üç maçlık deplasman serisini bu galibiyetle noktaladı. SonRockets, şimdi üç maçlık iç saha serisine dönüyor.Durant, saha içinden 15'te 11 isabetle oynarken sezonun en yüksek asist sayısına ulaşarak maçı yedi asistle tamamladı.yine çok yönlü bir performans sergiledi.veise 16'şar sayıyla katkı verdi.Milwaukee cephesinde37 sayı ve 8 ribaund üretti ancak maçın son 89 saniyesinde serbest atış çizgisinde yalnızca 4'te 1 isabet bulabildi. Bucks genel olarak serbest atışlarda zorlandı ve 24 denemede 14 isabet kaydedebildi. Ryan Rollins ise Milwaukee adına 19 sayı attı.Rockets maçın büyük bölümünde geride olsa da son 4 dakika 33 saniyede Bucks'a karşı 22-7'lik bir seri yakaladı.Jabari Smith, Durant'in asistinde 1:42 kala isabet bulduğu üçlükle Rockets'aüstünlüğü getirdi; bu, Houston'ın açılış periyodundan bu yana elde ettiğiRollins, 25 saniye sonra potaya giderek maçta dengeyi yeniden sağladı.Durant, aynı süre içinde bir kez daha sahneye çıkarak Houston'ı öne taşıyan orta mesafe şutunu gönderdi. Antetokounmpo, bitime 1:29 kala aldığı faulde skoru eşitleme fırsatı yakalasa da iki serbest atışı da kaçırdı.bitime 1:09 kala kaydettiği basketle Houston'ın farkı 117-113'e çıkarmasını sağladı. Antetokounmpo, son 38 saniyede çizgiden iki atıştan birini sayıya çevirerek farkı üçe indirdi ancak ikinci atışı yine kaçırdı.Karşılaşmanın son anlarındapotaya giderek faul aldı ve 23 saniye kala üç sayılık oyununu tamamlayarak Rockets'ın galibiyetini perçinledi.Nets 98--107 Magic-108 76ersPacers 83--117 Kings