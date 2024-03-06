Houston Rockets'ın yıldızı temsilcimiz Alperen Şengün, ekibinin Toyota Center'da konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup ettiği maçta kırdığı kariyer rekoruyla, rekor üstüne rekora imza attı.



Karşılaşmayı 45 sayı, 16 ribaund, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokla tamamlayan Alperen, sayı ve top çalma kariyer rekorlarına ulaşırken, NBA tarihinde bir maçta 45 sayı, 15 ribaund ve 5 top çalma barajını geçen en genç oyuncu olmayı başardı.



Bunların yanı sıra Alperen, kaydettiği 45 sayıyla NBA'de en çok sayı atan Türk basketbolcu ünvanını da ele geçirmiş oldu. Bu rekor, 12 Ocak 2009'da Indiana Pacers'a karşı 43 sayıyla kariyer rekorunu kırmış olan Mehmet Okur'a aitti.



"BU MAÇA EKSTRA ODAKLIYDIM"



Rockets tarihinde Yao Ming'den beri en çok sayı kaydeden pivot olmayı da başaran Alperen, maç sonrasında şu açıklamaları yaptı:



"Hücum ve savunmada iyi bir gece geçirdim. Maçtan önce de iyi hissediyordum, takım için harika bir galibiyet oldu. Wemby ve San Antonio'ya karşı evimizde kaybetmememiz ve daha agresif oynamamız gerektiğini biliyorduk. Bu sebeple daha da odaklanmış durumdaydım ve daha da iyi hissettim."



Rockets yıldızı, Spurs'ün yıldız çaylağı Victor Wembanyama'ya karşı gösterdiği başarılı hücum ve savunma performansını ise şu şekilde değerlendirdi:



"Başlangıçta Wembanyama'yı savunan ben değildim fakat sonrasında, özellikle son çeyrekte adam değiştiğimiz pozisyonlarda onu savunmaya başlamıştım. Birkaç pozisyonda bire bir karşı karşıya geldik ve ona sayı attırmamak için elimden geleni yaptım. İyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum."



İşte Alperen'in rekorlar kıran harika performansı:



