Bundesliga 8. hafta maçında Bayer Leverkusen, deplasmanda Wolfsburg ile karşılaştı.



Volkswagen Arena'da oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Frimpong, 62. dakikada Grimaldo kaydetti. Wolfsburg'un tek golü 41. dakikada Lacroix'ten geldi.



Xabi Alonso yönetimindeki Leverkusen bu sezon 7. galibiyetini aldı. Henüz mağlup olmayan Alman ekibi sadece Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı. Wolfsburg ise ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.



Alınan bu sonucun ardından Leverkusen, haftayı lider kapattı. Wolfsburg ise 12 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Leverkusen, Freiburg'u ağırlayacak. Wolfsburg ise Augsburg deplasmanına gidecek.



