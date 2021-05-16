Almanya'da Serdar Dursun fırtınası!

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt'ta top koşturan Serdar Dursun, performansıyla adından söz ettiriyor.



Ligde oynanan son maçta Heidenheim kalesine 4 gol birden atan Dursun, takımını galibiyete götürdü.



Öte yandan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 35 maçta rakip filelere 27 gol gönderirken, 8 de asist yapma başarısı gösterdi.



FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİASI



Serdar Dursun'un adı, ocak ayından itibaren Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile de sık sık anılıyor.



Santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen Serdar Dursun'un, hücum rotasyonunu geliştirmek için harekete geçen Galatasaray'ın da radarında bulunduğu ifade edildi.



