Almanya, çeyrek finale liderlik koltuğunda gitti

UEFA Uluslar A Ligi 3. grupta Almanya, deplasmanda Macaristan ile 1-1 berabere kaldı. 14 puanla grubu lider bitiren Almanya, çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Almanya, çeyrek finale liderlik koltuğunda gitti
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20 Kasım 2024 01:04
Son güncelleme 20 Kasım 2024 01:18
UEFA Uluslar A Ligi 3. grupta Almanya, deplasmanda Macaristan'a konuk oldu.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Almanya'nın golünü 76. dakikada Felix Nmecha, Macaristan'ın golünü ise 90+9. dakikada Dominik Szoboszlai penaltıdan kaydetti.

Macaristan'da Galatasaray forması giyen Roland Sallai, ilk 11'de başladığı maçta 82 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte 14 puanla grubu lider bitiren Almanya, çeyrek finale yükseldi. Macaristan ise 6 puanla 3. sırada konumlandı.

 

 

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