Alman devleri Messi'nin peşinde!

Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leipzig, Dijon FCO B'nin 16 yaşındaki genç yıldızı Rayane Messi ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Alman devleri Messi'nin peşinde!
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18 Nisan 2024 20:22
Son güncelleme 18 Nisan 2024 20:23
Bundesliga kulüpleri Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leipzig transfer yarışında da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

L'Equipe'in haberine göre Bayern, Dortmund ve Leipzig, Fransa 5. Lig ekibi Dijon FCO B'de forma giyen 16 yaşındaki sol kanat oyuncusun Rayane Messi'ye ilgi gösteriyor.

DORTMUND TEMASA GEÇTİ

Haberde Dortmund'un Fransız ekibiyle somut temasa geçtiği aktarıldı. 

ADA'DAN DA İLGİ VAR

Messi'nin Premier Lig kulüplerinin de ilgisini çektiği ancak İngilizlerin, reşit olmayan yabancıların transferine ilişkin mevzuat nedeniyle yakın gelecekte onunla sözleşme imzalayamayacağı ifade edildi.

EN GENÇ GOLCÜ

Rayane Messi, 12 Nisan'da Orleans'a karşı oynanan maçta gol atarak Dijon tarihindeki en genç golcü isim oldu.

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