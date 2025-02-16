Aliağa Futbol hata yapmadı

Aliağa Futbol, Viranşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek namağlup unvanını korudu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aliağa Futbol hata yapmadı
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16 Şubat 2025 16:49

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup tek takım olan Aliağa Futbol evinde son sıradaki Viranşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

Seyircisi önünde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan Aliağa Futbol, 36 puana ulaşıp 4'üncü sıradaki yerini korudu.

İzmir ekibinde geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olduktan sonra bu sezonki 4'üncü maçına çıkan santrfor Mehmet Uysal, 2 kez rakip fileleri sarsarak ilk gollerini attı.

Aliağa Futbol önümüzdeki hafta konuk olacağı Pazarspor'u yenerek dış sahadaki 4 maçlık beraberlik serisine son vermeye çalışacak. 

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