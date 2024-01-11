Ali Turap Bülbül: 'Taraftarlarımız şüphe duymasın'

Galatasaray'ın Sivasspor maçında ilk 11'de başlayan genç futbolcu Ali Turap Bülbül açıklamalarda bulundu.
Mücadele sonrası konuşan Ali Turap Bülbül "İlk 11'de beni oynatıp şans veren Okan Hocama teşekkür ediyorum. Zor maçtı, kazanmak istiyorduk. Son dakikalarda olan golden dolayı puan kaybettik. Taraftarımız şüpheye düşmesin. Çok çalışıp şampiyon olmayı hedefliyoruz." dedi.
Ali Turap Bülbül ayrıca "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Çok çalışıp kendimi geliştirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Mücadele sonrası konuşan Ali Turap Bülbül "İlk 11'de beni oynatıp şans veren Okan Hocama teşekkür ediyorum. Zor maçtı, kazanmak istiyorduk. Son dakikalarda olan golden dolayı puan kaybettik. Taraftarımız şüpheye düşmesin. Çok çalışıp şampiyon olmayı hedefliyoruz." dedi.
Ali Turap Bülbül ayrıca "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Çok çalışıp kendimi geliştirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
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