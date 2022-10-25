Ali Oflaz, Avrupa Şampiyonu

Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Ali Oflaz, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde genç erkekler +109 kiloda yarışan Ali Oflaz, koparmada 161 kiloyla altın, silkmede 201 kiloluk kaldırışıyla gümüş ve toplamda elde ettiği 362 kiloluk dereceyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.



Milliler, şampiyonayı 19 altın, 21 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 46 madalyayla tamamladı.





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