  •  
    Ve Önder Özen açıkladı; Kurtuluşun formülü; '3'
  •  
    "Teknik direktör değil, dahası adam değilsin!"
  •  
    F.Bahçe'deki gözyaşları! Mehmet Ekici ve "O AN"
  •  
    Fenerbahçe'ye Sivas'ta Cem Yılmaz tepkisi var
  •  
    G.Saray'ın grubundaki "FAVORİ" takımı açıkladı

Ali Koç'tan Damien Comolli'ye sitem!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor maçındaki etkisiz futbolun ardından çok sinirlendi.

Kaynak: Vatan
Ali Koç'tan Damien Comolli'ye sitem!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2018 04:38
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de moraller bozuk...

Ligde topladığı 9 puanla, 15. sırada yer alan sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç, takımın Sivas maçının ilk yarısında ortaya koyduğu etkisiz oyun sonrası öfkelendi.

4 Eylül Stadı'ndaki maçı oğlu Kerim Rahmi Koç'la birlikte tribünde izleyen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, özellikle ilk yarıdaki etkisiz futbola kayıtsız kalamadı.

İlk devrenin duraklama dakikalarında soluğu Mehmet Topal'la birlikte oturan Damien Comolli'nin yanında alan Koç, sinirli bir şekilde eliyle sahayı gösterdikten sonra Fransız sportif direktörün yanından ayrıldı.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için