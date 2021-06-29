Ali Koç'tan futbolculara, Can Bartu'nun heykel açılışında gönderme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Can Bartu'nun heykelinin açılışında açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli kulübün efsane isminin heykelinin açılışında, Can Bartu hakkında konuşan Ali Koç "Kadıköy'ün en değerli markası Fenerbahçe'dir. Daha fazla işler yapmamız lazım. Can Bartu özel bir insandır. Herkesin örnek aldığı, kendi mensubu olmasını isteyeceği bir kişi... Can Bartu örnek, asil, bey efendi, zeki ve büyük Fenerbahçeli bir insandır. Bu dünyadan geldi geçti ama kendine çok hayran insan bıraktı. "Dünyada özel insanlar vardır ki, bilmek ve tanımak isterseniz. Dünyaya özel misyonlarla gelmişlerdir. Can Bartu öyle bir insandır. Dobra karakter. Çok az sporcuya nasip olacak eşsiz sportif başarılarıyla efsanemiz. "Vefatından önce planlarımız vardı, birkaç kez maça çağırmıştık olmamıştı. En son derbi için plan yapmıştık ama ne acı ki maçtan bir gün önce cenazesini düzenledik... Can Bartu için ne yapabiliriz diye düşündük ve yönetim kurulumuzla konuşarak efsanemizin heykelini yapma kararını aldık. Can Bartu, konuşulacak çok kıymetli hikayeler bıraktı. Onun adını taşıyan nesiller oldu. Düşünebiliyorsunuz binlerce aile evlatlarına sizin isminizi veriyor. Nerede var bunun örnekleri?" dedi.
SAYGI DURUŞU RİCASI
Taraftarlara mesaj gönderen Ali Koç "Can ağabey, bir başka efsanemiz Lefter Küçükandonyadis'in yanında... Maça gelen taraftarlarımıza sesleniyorum, buradan geçerken, her maç öncesi saygı duruşunda bulunmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
FUTBOLCULARA GÖNDERME
Futbolculara da mesaj gönderen Ali Koç "Buradan futbolcularımıza sesleniyorum. Her daim gururla taşınan forma, Sinyor Can Bartu tarafından sizlere emanet. Artık bu formanın hakkını verme zamanı geldi. Sizlere de ufak mesajım olsun." dedi.
Sarı-lacivertli kulübün efsane isminin heykelinin açılışında, Can Bartu hakkında konuşan Ali Koç "Kadıköy'ün en değerli markası Fenerbahçe'dir. Daha fazla işler yapmamız lazım. Can Bartu özel bir insandır. Herkesin örnek aldığı, kendi mensubu olmasını isteyeceği bir kişi... Can Bartu örnek, asil, bey efendi, zeki ve büyük Fenerbahçeli bir insandır. Bu dünyadan geldi geçti ama kendine çok hayran insan bıraktı. "Dünyada özel insanlar vardır ki, bilmek ve tanımak isterseniz. Dünyaya özel misyonlarla gelmişlerdir. Can Bartu öyle bir insandır. Dobra karakter. Çok az sporcuya nasip olacak eşsiz sportif başarılarıyla efsanemiz. "Vefatından önce planlarımız vardı, birkaç kez maça çağırmıştık olmamıştı. En son derbi için plan yapmıştık ama ne acı ki maçtan bir gün önce cenazesini düzenledik... Can Bartu için ne yapabiliriz diye düşündük ve yönetim kurulumuzla konuşarak efsanemizin heykelini yapma kararını aldık. Can Bartu, konuşulacak çok kıymetli hikayeler bıraktı. Onun adını taşıyan nesiller oldu. Düşünebiliyorsunuz binlerce aile evlatlarına sizin isminizi veriyor. Nerede var bunun örnekleri?" dedi.
SAYGI DURUŞU RİCASI
Taraftarlara mesaj gönderen Ali Koç "Can ağabey, bir başka efsanemiz Lefter Küçükandonyadis'in yanında... Maça gelen taraftarlarımıza sesleniyorum, buradan geçerken, her maç öncesi saygı duruşunda bulunmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
FUTBOLCULARA GÖNDERME
Futbolculara da mesaj gönderen Ali Koç "Buradan futbolcularımıza sesleniyorum. Her daim gururla taşınan forma, Sinyor Can Bartu tarafından sizlere emanet. Artık bu formanın hakkını verme zamanı geldi. Sizlere de ufak mesajım olsun." dedi.