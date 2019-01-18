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Ali Koç, raporunu istedi: İkinci Meksikalı!

West Ham United'ın "Küçük Bezelye" lakaplı yıldız golcüsü Hernandez, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı Lacivertliler, Meksikalı golcü için limitleri zorlama kararı aldı.

Kaynak: Güneş
Ali Koç, raporunu istedi: İkinci Meksikalı!
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18 Ocak 2019 14:55
Gözlerin forvet transferine çevrildiği Fenerbahçe'de, Javier Hernandez sesleri…

Daha önce Beşiktaş'ın ilgilenip yüksek maliyeti nedeniyle anlaşma sağlayamadığı Meksikalı golcü, Sarı Lacivertliler'e önerildi.

Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen 30 yaşındaki golcünün maliyet raporunu isteyen Ali Koç yönetimi, beklemeye geçti.

Kulübüyle Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Chicharito'nun transferi için Slimani ve Soldado'dan birinin ayrılması gerekiyor.



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