Gözlerin forvet transferine çevrildiği Fenerbahçe'de, Javier Hernandez sesleri…
Daha önce Beşiktaş'ın ilgilenip yüksek maliyeti nedeniyle anlaşma sağlayamadığı Meksikalı golcü, Sarı Lacivertliler'e önerildi.
Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen 30 yaşındaki golcünün maliyet raporunu isteyen Ali Koç yönetimi, beklemeye geçti.
Kulübüyle Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Chicharito'nun transferi için Slimani ve Soldado'dan birinin ayrılması gerekiyor.
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Daha önce Beşiktaş'ın ilgilenip yüksek maliyeti nedeniyle anlaşma sağlayamadığı Meksikalı golcü, Sarı Lacivertliler'e önerildi.
Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen 30 yaşındaki golcünün maliyet raporunu isteyen Ali Koç yönetimi, beklemeye geçti.
Kulübüyle Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Chicharito'nun transferi için Slimani ve Soldado'dan birinin ayrılması gerekiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın