Ali Koç - Mourinho zirvesinde Samandıra'daki görüşmede konuşulanlar!

Fenerbahçe Yönetimi, kötü gidişat sonrası Jose Mourinho'dan rapor isterken, yeni sezon kadrosu için destek sözü verdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; X.com
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Ali Koç - Mourinho zirvesinde Samandıra'daki görüşmede konuşulanlar!
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23 Nisan 2025 13:20

Fenerbahçe'de Kayserispor beraberliği sonrası Ali Koç'un kongre kararı alacağı ve Jose Mourinho ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti.

Gerçekleştirilen olağan yönetim kurulu toplantısında bu ihtimaller ortadan kaldırılırken dün de Jose Mourinho ile bir araya gelindiği aktarıldı. 

Samandıra'da yapılan görüşmede Sözcü'deki habere göre, Jose Mourinho'ya kötü futbolun nedenleri soruldu ve kapsamlı bir rapor istendi.

Görüşmenin sonunda Jose Mourinho ile yola devam edileceği kesinleşirken, yönetimin yeni sezon kadro planlamasını Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda yapacağı aktarıldı.

MOURINHO'YA SÖZ VERİLDİ

Ayrıca Mourinho'ya Skriniar, Fred ve Talisca omurgası etrafında güçlü bir kadro sözü verildiği iddia edildi.



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