Ali Koç: "Ligden çekilmek için onay aldık! Başka lig olabilir"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sohbet toplantısında bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

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Ali Koç: 'Ligden çekilmek için onay aldık! Başka lig olabilir'
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27 Mart 2024 17:43
Son güncelleme 27 Mart 2024 18:27
Fenerbahçe Kulübü'ne yakınlığıyla bilinen gazeteci Lube Ayar, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile gerçekleştirilen sohbet toplantısının detaylarını paylaştı.

"SPONSORLARDAN ONAY ALDIK"

Ali Koç bu toplantıda yaptığı açıklamada, "Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan'da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Bütün sponsorlarımızla görüştük, yazılı onaylarını aldık, biz neredeysek onlar orada olacaklar." ifadelerini kullandı.

"ÜÇ SEÇENEK VAR! BAŞKA BİR LİG..."

Sözlerine devam eden Ali Koç "Kredilerimiz için bankalarla da görüşeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde.. Fakat bu kongrede netleşecek." dedi.

Ali Koç, "Hangisini yapacağımızı şu anda kesin olarak söyleyemem. Fakat hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BİZE CEZA VEREMEZLER"

Trabzonspor maçı sonrası FBTV'de yaptığı açıklamadan bugüne kadar aynı duygu ve düşüncede olduğunu söyleyen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Sakin olunsun deniyor. Biz son derece sakiniz. Yönetim kurulu üyelerimizle saatlerce konuştuktan sonra açıklama yaptım. O sözler ani bir kararla veya öfkeyle sarf edilmedi. Yüzlerce insan sahaya inmişken bizim futbolcularımıza 'kavga etmeselerdi' deniyor. Kadıköy'de saha ortasında sevindiler, kalecilerini havalara attılar, hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Ama bizim futbolcularımıza 'Trabzon'da saha ortasında sevinmeselerdi' dediler. Bu olayı dikkatle izleyen bir uzman, "dua edin, maskeli adama karşı futbolcularınız sert bir karşılık verdi de sonradan sahaya girenlerin cesareti kırıldı. Bize ceza veremezler. Verirlerse de vebalini öderler."


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