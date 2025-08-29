Ali Koç döneminde görev alan teknik direktörler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görev süresi boyunca sarı-lacivertlilerde çok sayıda teknik direktör değişikliği yaşandı.



Bu dönemde hem kısa süreli geçici çözümler hem de uzun vadeli projeler hedeflendi ancak birçok isimle yollar ayrıldı.



ALİ KOÇ DÖNEMİNİN TEKNİK ADAMLARI



Philipp Cocu – (4 ay)

– (Geçici)– (14 ay)– (Geçiçi)– (Geçici)– (8 ay)- (Geçici)– (Geçici)– (6 ay)– (6 ay)– (12 ay)- (12 ay)– (14 ay)Ali Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe, kalıcı veya geçici toplamda 11 farklı teknik adamla çalıştı.