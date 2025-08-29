29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Ali Koç döneminde görev alan teknik direktörler!

Ali Koç döneminde Fenerbahçe'de geçici ve kalıcı olarak tam 11 farklı teknik adam görev yaptı.

29 Ağustos 2025 12:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ali Koç döneminde görev alan teknik direktörler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görev süresi boyunca sarı-lacivertlilerde çok sayıda teknik direktör değişikliği yaşandı.

Bu dönemde hem kısa süreli geçici çözümler hem de uzun vadeli projeler hedeflendi ancak birçok isimle yollar ayrıldı.

ALİ KOÇ DÖNEMİNİN TEKNİK ADAMLARI

Philipp Cocu – (4 ay)



Erwin Koeman – (Geçici)

Ersun Yanal – (14 ay)

Zeki Murat Göle – (Geçiçi)

Tahir Karapınar – (Geçici)

Erol Bulut – (8 ay)

Zeki Murat Göle - (Geçici)

Emre Belözoğlu – (Geçici)

Vitor Pereira – (6 ay)

İsmail Kartal – (6 ay)

Jorge Jesus – (12 ay)

İsmail Kartal - (12 ay)

Jose Mourinho – (14 ay)

11 FARKLI TEKNİK ADAM

Ali Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe, kalıcı veya geçici toplamda 11 farklı teknik adamla çalıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
