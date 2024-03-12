Ali Bayrak: 'Hasan Arat algı yaratma peşinde'

Beşiktaş'ın eski yöneticileri Ali Bayrak ve Seyit Ateş, Hasan Arat'ın yaptığı açıklamalara sert bir dille karşılık verdi.
Cumartesi günü yapılan Beşiktaş Divan Kurulu'nda Başkan Hasan Arat, yaptığı konuşma ile eski yönetime yüklenmişti. Arat'ın; stadın altında korsan imalathane, Göksel konseri, transferler, Besar Gudjufi adlı kayıp sporcu vakası ve amatör şubede yapılan sponsorluklar gündem olmuştu.
Arat'ın bu sert çıkışlara daha sert karlılık geldi. Eski yöneticiler Seyit Ateş ve Ali Bayrak, Arat'a cevap verdiler. Beşiktaş lisanslı ürünlerden sorumlu eski yönetici Ali Bayrak, iddialara Fanatik aracılığı ile açıklık getirdi.
"BAŞKAN DOĞRUYU SÖYLEMİYOR"
Stadyumun altındaki imalathane için Hasan Arat'ın doğruları bildiğini söyleyen ancak yanlış açıklama yaptığını söyleyen Ali Bayrak, "Arat maalesef doğruları bildiği halde söylemiyor. Hâlâ seçim öncesindeymiş gibi algı yaratma peşinde. Bahsettiği olay şudur... Göğüs sponsoru anlaşmamız olmadığı için Adidas formaları reklamsız olarak gönderme durumunda kaldı. Rain ile anlaşma yapınca çözüm aradık. Formaların tekrar gidip gelmesi sıkıntı ve masraf yarattı. İhale ile bir firmaya verdik. Gelip stadın altında 400 metre karelik alana makina kurup, baskı yaptılar. Önce futbol ardından tüm amatör branşların formalarını işlediler. Bunları mağazalarımıza dağıttık. Kira bedeline istinaden malları ucuz yaptırdık. Bunun dışında dışarıya tek kalem baskı yapılmadı. Bunu halan görevde olan CEO ve genel müdür biliyor. Başkan da biliyor ama doğruyu söylemiyor." dedi.
Hasan Arat'ın yaptığı iki transferle bütçenin yalnızca yüzde 10'unu kullandığını söyleyen Ali Bayrak, "Transferler için bizim dönemimizde alınan isimlerin bazıları katkı vermemiş olabilir. Ahmet Nur Çebi, mali disiplin oluşturma çabası içindeydi. Arat, daha iki oyuncu ile bütçenin yüzde 10'nu kullandı. Kalkıp hikaye anlatıyor. Al Musrati'yi, hangi büyük kulüp istemiş de bize gelmiş. Bu oyuncunun geçmişinde bütün transferleri bedelsiz. Muçi, 500 bin Euro karşılığı Polonya'ya gitmiş o kadar. Yine de başarılı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Hasan Arat'ın şeffaf olmadığını söyleyen Ali Bayrak şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Hani şeffaf olacaklardı. Daha Santos ve 9 yardımcısının aldığı ücret bilinmiyor. Ara dönemde alınan 4 oyuncunun da öyle. Başkan kimseyi kandırmaya kalkmasın. Tiyatro yapıyor. Görevi bıraktığımızda lider ile 9 puan fark vardı. Bunu üç ay içinde nerelere çekti onun açıklamasını yapsın. Beşiktaş Başkanı çok iyi biliyor. Divan Kurulu Başkanı da öyle. Yaptırdığımız inceleme raporlarını Divan ve Denetleme Kurulu'na belge karşılığında sunduk. Kalkıp toplantıda üyelere aksini söylemeleri en hafif deyim ile ayıptır."
"ASIL SKANDAL SAMET AYBABA'NIN YAPTIĞI"
Hasan Arat'ın, 600 bin euro ödendiğini söylediği Besar Gudjufi için o paraları asla vermediklerini söyleyen Seyit Ateş, "Bahsettiği Makedon oyuncu ile bizzat ilgilendim. FIFA'nın 17 yaş gelecek vadeden 50 kişilik listesinde idi. Trabzonspor, yıllık 400 bin Euro önerdi ancak ailesi İstanbul'da yaşamak istiyoruz diye bizi tercih etti. Aylık 5 bin Euro maaş ile 5 yıllık sözleşme yaptık. Arat'ın dediği gibi 600 bin Euro çıkarıp vermedik. U-19 milli maçında sakatlandı. Sonrasında ülkesine kiralık verildi. Sakatlık sürecini tamamlasın diye. Kiralayan da biz değiliz. Samet Aybaba. 100 bin Euro serbest kalır maddesi ile. Asıl skandal budur. Oyuncu patlama yaparsa yok pahasına elden gidecek." dedi.
Göksel konserini devletin iptal ettiğini söyleyen Seyit Ateş şu sözlerle açıklamalarına son verdi:
"Göksel konseri, Cumhuriyet'in 100. yıl bayramına özeldi. Fakat devletimizin aldığı karar gereği Dolmabahçe çevresinde etkinlikler yasaklandı. Böylece sözleşme yapılırken verilen kapora içinde kalmış oldu. Amatör branşların hepsine sponsor bulup kulübü büyük mali külfetten kurtardık. Mesela sadece jimnastik 500 bin lira kar eder duruma geçti. Görevde iken Kabataş Vakfı, Çilekli Tesisleri için aylık 3 milyon kiralama teklifi sundu. Kasada bıraktık. Hüseyin Yücel'in farklı gerekçeler ile kirasını ödemediği yere yani. Bakalım Arat şimdi bu teklif karşısında ne yapacak."
Cumartesi günü yapılan Beşiktaş Divan Kurulu'nda Başkan Hasan Arat, yaptığı konuşma ile eski yönetime yüklenmişti. Arat'ın; stadın altında korsan imalathane, Göksel konseri, transferler, Besar Gudjufi adlı kayıp sporcu vakası ve amatör şubede yapılan sponsorluklar gündem olmuştu.
Arat'ın bu sert çıkışlara daha sert karlılık geldi. Eski yöneticiler Seyit Ateş ve Ali Bayrak, Arat'a cevap verdiler. Beşiktaş lisanslı ürünlerden sorumlu eski yönetici Ali Bayrak, iddialara Fanatik aracılığı ile açıklık getirdi.
"BAŞKAN DOĞRUYU SÖYLEMİYOR"
Stadyumun altındaki imalathane için Hasan Arat'ın doğruları bildiğini söyleyen ancak yanlış açıklama yaptığını söyleyen Ali Bayrak, "Arat maalesef doğruları bildiği halde söylemiyor. Hâlâ seçim öncesindeymiş gibi algı yaratma peşinde. Bahsettiği olay şudur... Göğüs sponsoru anlaşmamız olmadığı için Adidas formaları reklamsız olarak gönderme durumunda kaldı. Rain ile anlaşma yapınca çözüm aradık. Formaların tekrar gidip gelmesi sıkıntı ve masraf yarattı. İhale ile bir firmaya verdik. Gelip stadın altında 400 metre karelik alana makina kurup, baskı yaptılar. Önce futbol ardından tüm amatör branşların formalarını işlediler. Bunları mağazalarımıza dağıttık. Kira bedeline istinaden malları ucuz yaptırdık. Bunun dışında dışarıya tek kalem baskı yapılmadı. Bunu halan görevde olan CEO ve genel müdür biliyor. Başkan da biliyor ama doğruyu söylemiyor." dedi.
Hasan Arat'ın yaptığı iki transferle bütçenin yalnızca yüzde 10'unu kullandığını söyleyen Ali Bayrak, "Transferler için bizim dönemimizde alınan isimlerin bazıları katkı vermemiş olabilir. Ahmet Nur Çebi, mali disiplin oluşturma çabası içindeydi. Arat, daha iki oyuncu ile bütçenin yüzde 10'nu kullandı. Kalkıp hikaye anlatıyor. Al Musrati'yi, hangi büyük kulüp istemiş de bize gelmiş. Bu oyuncunun geçmişinde bütün transferleri bedelsiz. Muçi, 500 bin Euro karşılığı Polonya'ya gitmiş o kadar. Yine de başarılı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Hasan Arat'ın şeffaf olmadığını söyleyen Ali Bayrak şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Hani şeffaf olacaklardı. Daha Santos ve 9 yardımcısının aldığı ücret bilinmiyor. Ara dönemde alınan 4 oyuncunun da öyle. Başkan kimseyi kandırmaya kalkmasın. Tiyatro yapıyor. Görevi bıraktığımızda lider ile 9 puan fark vardı. Bunu üç ay içinde nerelere çekti onun açıklamasını yapsın. Beşiktaş Başkanı çok iyi biliyor. Divan Kurulu Başkanı da öyle. Yaptırdığımız inceleme raporlarını Divan ve Denetleme Kurulu'na belge karşılığında sunduk. Kalkıp toplantıda üyelere aksini söylemeleri en hafif deyim ile ayıptır."
"ASIL SKANDAL SAMET AYBABA'NIN YAPTIĞI"
Hasan Arat'ın, 600 bin euro ödendiğini söylediği Besar Gudjufi için o paraları asla vermediklerini söyleyen Seyit Ateş, "Bahsettiği Makedon oyuncu ile bizzat ilgilendim. FIFA'nın 17 yaş gelecek vadeden 50 kişilik listesinde idi. Trabzonspor, yıllık 400 bin Euro önerdi ancak ailesi İstanbul'da yaşamak istiyoruz diye bizi tercih etti. Aylık 5 bin Euro maaş ile 5 yıllık sözleşme yaptık. Arat'ın dediği gibi 600 bin Euro çıkarıp vermedik. U-19 milli maçında sakatlandı. Sonrasında ülkesine kiralık verildi. Sakatlık sürecini tamamlasın diye. Kiralayan da biz değiliz. Samet Aybaba. 100 bin Euro serbest kalır maddesi ile. Asıl skandal budur. Oyuncu patlama yaparsa yok pahasına elden gidecek." dedi.
Göksel konserini devletin iptal ettiğini söyleyen Seyit Ateş şu sözlerle açıklamalarına son verdi:
"Göksel konseri, Cumhuriyet'in 100. yıl bayramına özeldi. Fakat devletimizin aldığı karar gereği Dolmabahçe çevresinde etkinlikler yasaklandı. Böylece sözleşme yapılırken verilen kapora içinde kalmış oldu. Amatör branşların hepsine sponsor bulup kulübü büyük mali külfetten kurtardık. Mesela sadece jimnastik 500 bin lira kar eder duruma geçti. Görevde iken Kabataş Vakfı, Çilekli Tesisleri için aylık 3 milyon kiralama teklifi sundu. Kasada bıraktık. Hüseyin Yücel'in farklı gerekçeler ile kirasını ödemediği yere yani. Bakalım Arat şimdi bu teklif karşısında ne yapacak."
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