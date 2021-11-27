Ali Akman'ın golü NEC Nijmegen'e yetmedi

NEC Nijmegen'in sahasında Cambuur'a 3-2 yenildiği maçta Milli oyuncumuz Ali Akman fileleri havalandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Akman'ın golü NEC Nijmegen'e yetmedi
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27 Kasım 2021 00:12
Hollanda Ligi'nde mücadele eden NEC Nijmegen, sahasında Cambuur'u konuk etti.

Goffertstadion'da oynanan ve temsilcimiz Ali Akman'ın gol attığı maçı Cambuur 3-2 kazandı.

17'de Jacobs ile öne geçen Cambuur'a 31'de Barreto cevap verdi. Ali Akman'ın 36. dakikada attığı golle NEC Nijmegen ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

52. dakikada Uldrikis maça dengeyi getirdi, 66. dakikada Bangura Cambuur'u 3-2 öne geçirdi ve üç puanı kaptı.

Ali Kaptan bu maçtaki golüyle ligde çıktığı toplam 13 maçta 5 gol kaydetti.


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