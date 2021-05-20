Gaziantep Futbol Kulübü'nde Rumen futbolcu Alexandru Maxim bu sezon 1'i kupa maçı olmak üzere toplamda attığı 16 gol ile kariyer rekorunu kırdı.



Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre; Kırmızı siyahlı takımın geçtiğimiz sezon devre arasında Mainz'den transfer ettiği ve 2022 yılına kadar kontrat imzaladığı Maxim ortaya koyduğu performansla bir çok takımında radarına girdi.



Kariyerinin en çok gol attığı sezonu Gaziantep FK'da geçiren Maxim aynı zamanda maç sayısı anlamında 38 müsabakaya çıkarak bu anlamda da kariyer rekorunu egale etmiş oldu.



Gaziantep FK'da attığı 15 golü yaptığı 5 asist ile süsleyen Maxim toplamda 20 gole direkt katkı sağlayarak takımınında üst sıralarda ligi bitirmesine yardımcı oldu. Maxim bu sezon cezalardan dolayı sadece 2 maç kaçırırken toplamda 3020 dakika süre alarak takımda en çok süre alan üçüncü isim oldu.



