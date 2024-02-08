Aleksander Ceferin'nden flaş adaylık açıklaması

2016 yılında UEFA Başkanı olan Aleksander Ceferin sürpriz bir karar aldı.
8 senedir başkanlık görevini yapan Aleksander Ceferin, 2027 seçiminde aday olmayacağını ve görevi bırakcağını açıkladı.
Ceferin'in verdiği bu kararın ardından UEFA Başkanlık görevine kimin aday olacağı büyük merak konusu oldu.
8 senedir başkanlık görevini yapan Aleksander Ceferin, 2027 seçiminde aday olmayacağını ve görevi bırakcağını açıkladı.
Ceferin'in verdiği bu kararın ardından UEFA Başkanlık görevine kimin aday olacağı büyük merak konusu oldu.