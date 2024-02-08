Aleksander Ceferin'nden flaş adaylık açıklaması

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin bir sonraki seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aleksander Ceferin'nden flaş adaylık açıklaması
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08 Şubat 2024 15:39
2016 yılında UEFA Başkanı olan Aleksander Ceferin sürpriz bir karar aldı.

8 senedir başkanlık görevini yapan Aleksander Ceferin, 2027 seçiminde aday olmayacağını ve görevi bırakcağını açıkladı.

Ceferin'in verdiği bu kararın ardından UEFA Başkanlık görevine kimin aday olacağı büyük merak konusu oldu.

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