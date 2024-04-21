La Liga 32. hafta maçında Alaves ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mendizorroza Stadyumu'nda oynanan maçı Atletico Madrid 2-0'lık skorla kaybetti.



Alaves'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Carlos Benavidez ve 90+2'de Luis Rioja kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra kazanan Alaves, puanını 35 yaptı. Atletico Madrid ise 61 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Atletico Madrid, sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Alaves, kendi evinde Celta Vigo'yu ağırlayacak.





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