Alanyasporlu Diedhiou'ya Lecce kancası!

Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli golcüsü Famara Diedhiou'ya İtalya'dan talip çıktı.



İtalya Serie B'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Serie A'ya yükselen Lecce'nin, forvet transferi için Alanyasporlu Diedhiou ile ilgilendiği iddia edildi.



Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Lecce, Alanyaspor'da bu sezon ligde 11, kupada 2 gol atarak takımın en golcü iki isminden birisi olan Diedhiou'yu transfer etmek istiyor.



Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Diedhiou, Alanyaspor'a sezon başında bedelsiz olarak transfer olmuştu.





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