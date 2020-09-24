Alanyaspor'da tepki: "Penaltılar verilmedi"

Alanyaspor'da Davidson, Rosenborg'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
Alanyaspor'da tepki: 'Penaltılar verilmedi'
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24 Eylül 2020 22:11
Alanyaspor'da Davidson, UEFA Avrupa Ligi'nde Rosenborg'a elendikleri maç sonrasında konuştu.

Penaltılarının verilmediğini belirten Brezilyalı oyuncu, "İyi oynadığımız bir maçı kaybettik. Penaltılar var verilmeyen, bunlar oyunun kaderini etkiledi. Rakibe pozisyon vermedik ama duran toptan golü yedik. Artık bundan sonra lige odaklanmamız lazım. Alanyaspor'u ligde güzel bir noktaya taşımaya çalışacağız." dedi.



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