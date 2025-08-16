Alanyaspor - Rizespor maçı sessiz sedasız bitti!

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Alanyspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Alanya Oba Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından ilk hafta Fenerbahçe ile maçı ertelenen Alanyaspor puanını 1'e yükseltti.
Geçtiğimiz hafta Göztepe'ye sahasında üç puan kaybeden Çaykur Rizespor'da puanını 1 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Çaykur Rizespor'un merkezden geliştirdiği atakta Laçi'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Sowe'un tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
13. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Sporar'ın pasında topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda, top kaleci Erdem Canpolat'ta kaldı.
34. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Sporar'ın kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
41. dakikada Çaykur Rizespor'un merkezden gelişen atağında Halil Dervişoğlu'nun savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Sowe'un vuruşunda, top az farkla direğin yanından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.