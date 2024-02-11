Alanyaspor'dan penaltı ve kırmızı kart isyanı

Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'dan penaltı ve kırmızı kart isyanı
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11 Şubat 2024 21:54
Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçtan 1 puan verseler kabul edeceğini söyleyen Aliti, "Eğer biri bana gelip 1 puan deseydi, düşünmeden kabul ederdim. O yüzden 1 puan çok iyi. Bugün sahada çok güzel bir mücadele verdik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ve Dusan Tadic'in ilk yarıda yaptığı faule değinen Aliti, "Hala o penaltı pozisyonunun nasıl penaltı olduğuna inanamıyorum. Bence Tadic de kırmızı kart görmeliydi. Buna rağmen 1 puanla ayrılıyoruz." sözlerini sarf etti.
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