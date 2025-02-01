Alanya Belediyespor, sahasında hata yapmadı

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, Halkbank'ı konuk etti.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, Halkbank'ı konuk etti.
Alanya 100.Yıl Recep Hacıhafızoğlu Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Salon: Alanya 100.Yıl Recep Hacıhafızoğlu
Hakemler: Halid Cerit, Sevilay Gezer Boyacı
On Hotels Alanya Belediyespor: Saadat, Onur Günaydı, Seganov, Emin Gök, Halil Kurtuluş, Aciobanitei (Burak Çevik, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Ahmetcan Büyükgöz, İsmail Koçak)
Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Hidalgo, Lagumdzja, Matic, Maa (Volkan Döne, Ekrem Caner Çiçekoğlu, İzzet Ünver, Kooy, Berk Dilmenler)
Setler: 25-22, 22-25, 25-21, 25-23)
Süre: 122 dakika (30, 29, 31, 32)