Alanya Belediyespor, sahasında hata yapmadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanya Belediyespor, sahasında hata yapmadı
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01 Şubat 2025 18:38

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, Halkbank'ı konuk etti. 

Alanya 100.Yıl Recep Hacıhafızoğlu Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Salon: Alanya 100.Yıl Recep Hacıhafızoğlu 

Hakemler: Halid Cerit, Sevilay Gezer Boyacı

On Hotels Alanya Belediyespor: Saadat, Onur Günaydı, Seganov, Emin Gök, Halil Kurtuluş, Aciobanitei (Burak Çevik, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Ahmetcan Büyükgöz, İsmail Koçak) 

Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Hidalgo, Lagumdzja, Matic, Maa (Volkan Döne, Ekrem Caner Çiçekoğlu, İzzet Ünver, Kooy, Berk Dilmenler) 

Setler: 25-22, 22-25, 25-21, 25-23) 

Süre: 122 dakika (30, 29, 31, 32)

 



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