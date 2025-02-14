Akanji'den Manchester City'ye kötü haber!

Manchester City'de sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Manuel Akanji, 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Akanji'den Manchester City'ye kötü haber!
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14 Şubat 2025 16:31
Manchester City'ye savunma oyuncusu Manuel Akanji'den kötü haber geldi.

Kulübün teknik direktörü Pep Guardiola, Akanji'nin sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.

Akanji'nin ameliyatının ardından 8-10 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.

Manchester City'de bu sezon 30 maçta süre bulan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 asist yaptı.


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