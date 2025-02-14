Akanji'den Manchester City'ye kötü haber!

Manchester City'ye savunma oyuncusu Manuel Akanji'den kötü haber geldi.
Kulübün teknik direktörü Pep Guardiola, Akanji'nin sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.
Akanji'nin ameliyatının ardından 8-10 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.
Manchester City'de bu sezon 30 maçta süre bulan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 asist yaptı.
Kulübün teknik direktörü Pep Guardiola, Akanji'nin sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.
Akanji'nin ameliyatının ardından 8-10 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.
Manchester City'de bu sezon 30 maçta süre bulan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 asist yaptı.
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