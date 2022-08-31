Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'na Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax yakından ilgi gösteriyor. Siyah-beyazlıların eldivenini Sivasspor maçında izleyen Hollandalı yetkililer raporunu da hazırladı.
AJAX, ERSİN RAPORUNU HAZIRLADI
Siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu'nun ayrılığı için resmi teklifi bekliyor. Beşiktaş yönetimi, 8 milyon euro tutarın aldında bir teklife olumlu yanıt vermeyi düşünmüyor.
UTKU'NUN GELECEĞİ ONA BAĞLI
Öte yandan Utku Yuvakuran'ın geleceği de Ersin Destanoğlu'na bağlı. Ersin Destanoğlu takımdan ayrılır ve transferi gerçekleşirse Utku Yuvakuran siyah-beyazlılarda devam edecek ve forma rekabetine girecek.
ERSİN KALIRSA, UTKU YOLCU
Şayet beklenen teklif gelmezse Utku Yuvakuran, takımdan ayrılacak ve oynayabileceği bir ekibe transfer olacak. Bu konuda ise Beşiktaş yönetiminin tavrı net. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Utku için gideceği takımda oynama garantisi istenecek.
BEŞİKTAŞ'IN UTKU İLE İLGİLİ DÜŞÜNCESİ
Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Utku Yuvakuran ile yaptığı görüşmede biraz beklemesi gerektiğini ifade etmişti. Utku Yuvakuran, şu an için takımda kalacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor.
AJAX, ERSİN RAPORUNU HAZIRLADI
Siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu'nun ayrılığı için resmi teklifi bekliyor. Beşiktaş yönetimi, 8 milyon euro tutarın aldında bir teklife olumlu yanıt vermeyi düşünmüyor.
UTKU'NUN GELECEĞİ ONA BAĞLI
Öte yandan Utku Yuvakuran'ın geleceği de Ersin Destanoğlu'na bağlı. Ersin Destanoğlu takımdan ayrılır ve transferi gerçekleşirse Utku Yuvakuran siyah-beyazlılarda devam edecek ve forma rekabetine girecek.
ERSİN KALIRSA, UTKU YOLCU
Şayet beklenen teklif gelmezse Utku Yuvakuran, takımdan ayrılacak ve oynayabileceği bir ekibe transfer olacak. Bu konuda ise Beşiktaş yönetiminin tavrı net. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Utku için gideceği takımda oynama garantisi istenecek.
BEŞİKTAŞ'IN UTKU İLE İLGİLİ DÜŞÜNCESİ
Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Utku Yuvakuran ile yaptığı görüşmede biraz beklemesi gerektiğini ifade etmişti. Utku Yuvakuran, şu an için takımda kalacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor.