Eredivisie 24. hafta karşılaşmasında Ajax konuk ettiği Utrecht'i 2-0 mağlup etti.



Ajax'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Brian Brobbey ve 77. dakikada Kenneth Taylor kaydetti.



Ajax'ta 83. dakikada Devyne Rensch doğrudan kırmızı kart gördü.



Ahmetcan Kaplan karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Ajax bu galibiyetle puanını 39'a çıkartırken, Utrecht ise 32 puanda kaldı.



Ajax bir sonraki karşılaşmasında Fortuna Sittard'ı konuk ederken, Utrecht deplasmanda Almere City'e konuk olacak.





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