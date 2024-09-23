AJ Griffin, Rockets ile buy-out'ta anlaşarak emekli oldu

Houston Rockets ve forvet AJ Griffin'in bir buy-out işlemi üzerinde anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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AJ Griffin, Rockets ile buy-out'ta anlaşarak emekli oldu
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23 Eylül 2024 10:42
Houston Rockets ve forvet AJ Griffin'in bir buy-out işlemi üzerinde anlaşmaya vardıkları bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, 21 yaşındaki Griffin'in basketboldan emekli olmasının beklendiğini söyledi.

Houston Chronicle'dan Jonathan Feigen, bu buy-out anlaşmasının 250 bin dolar değerinde olduğunu ve bu hamlenin Houston için bir kadro yeri açtığını bildirdi.

2022 NBA Draftı'nda 16. sıradan seçilen Griffin, Atlanta Hawks ile 92 maçta %37,2'lik üçlük yüzdesiyle 7,5 sayı ortalaması yakaladığı iki sezon geçirmişti.

Umut vadeden bir ilk sezonun ardından Griffin'in ikinci sezonunda performansı düşmüş; sadece 20 maçta forma giymiş ve üç sayı çizginin gerisinden %25,6'lık bir isabet oranıyla 2,4 sayı ortalaması yakalayabilmişti.

Bu yaz Rockets tarafından üçlü bir anlaşma kapsamında kadroya katılan 21 yaşındaki oyuncu, Houston ile beş Yaz Ligi maçında forma giymiş ve 11,6 sayı ile 3,0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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