Ahmet Nur Çebi, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ı ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı makamında ziyaret etti.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran ile Asbaşkan Emre Kocadağ da yer aldı.



Çebi, ziyaretin sonunda Ünüvar'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.



