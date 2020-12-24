Ahmet Nur Çebi, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ı ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı makamında ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ahmet Nur Çebi, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ı ziyaret etti
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24 Aralık 2020 17:50
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı makamında ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran ile Asbaşkan Emre Kocadağ da yer aldı.

Çebi, ziyaretin sonunda Ünüvar'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.



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