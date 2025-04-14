Ahmet Akpınar'dan Divan Kurulu için açıklama!

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, Divan Kurulu'nda yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Akpınar'dan Divan Kurulu için açıklama!
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14 Nisan 2025 15:26
Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, Divan Kurulu'nda Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Akpınar, Divan Kurulu ile ilgili sürecin başlatıldığını açıkladı.

Ahmet Akpınar, açıklamasında, "Sevgili Beşiktaşlılar, divan toplantısı ile ilgili süreç başlatılmıştır, dilekçeler geldikçe sürece ilave edilecektir. "Sadece Beşiktaş'ın tarafı olacağız" sözü ile talip olduğumuz görevimizin son gününe kadar bu sözümüzün arkasında duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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