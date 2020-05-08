Ahmet Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ahmet Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2020 17:16
 Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Başarılı bir ameliyat geçiren ve tedavisi yoğun bakında devam eden Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için