Afyonkarahisar'da motokros heyecanı

Afyonkarahisar'da 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası öncesi hazırlıklar 15 Ağustos'ta tamamlanacak.Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona nedeniyle 180 ülkede televizyon yayınları vasıtasıyla Türkiye'nin tanıtımının yapılacağını ifade etti.Gençler ve özellikle çocukların bu tarz şampiyonaları izleyerek motosiklete yöneleceklerini savunan Başkan Uçar, "Şampiyona ülkemize çok şey katacak. 80 ülkede canlı yayınlanacak, 180 ülkede de banttan veya başka bir şekilde izleyicilere aktarılacak en gözde organizasyona ev sahipliği yapacağız. Ortalama 11 saatlik TV yayını ki dünyanın en önemli spor kanalları 60 saniyelik ülkemizin tanıtımıyla birlikte canlı yayınlayacak. Motosiklete olan artısını şampiyonadan sonra göreceğiz. Hali hazırda yarışlara katılan sporcularımız da tecrübe ve bilgi anlamında ülkemize gelecek sporculardan istifade edecekler." değerlendirmesini yaptı.Şampiyonada, hem yarışın hem de eğlencenin bir arada olacağını dile getiren Uçar, şöyle devam etti:"Ekip olarak birçok ülkede farklı bölgelerdeki yarış pistlerine gittik. Konum ve etrafındaki tesisleriyle böyle bir pist yok. Beş yıldızlı oteller ve üniversite hastanesi yürüme mesafesinde. Tesis neredeyse şehrin göbeğinde ve alışveriş merkezlerine de yakın konumda. Buna ülkemize gelecek takım ve sporcular da yakından şahit olacaklar. Şampiyonada mücadele edecek sporcular, konakladıkları otellerin balkonundan yarış alanını çok rahat bir şekilde görebilecekler. Bunun yanı sıra hem festival hem de etkinlik alanları çok renkli olacak. Dünyada böyle bir pist yok."Federasyon Başkanı Bekir Yunus Uçar, şampiyonada Türkiye'yi 5 sporcunun temsil edeceğini açıkladı.Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:"Beş sporcumuzla katılacağımız şampiyonada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya çalışacağız. Yıllardır motosiklet sporuyla uğraşan milli sporcularımız Şakir Şenkalaycı, Galip Alp Baysan, Batuhan Demiryol MXGP'de olacak. MX2 sınıfında da genç şampiyonlarımız Mustafa Çetin ve Emircan Şenkalaycı ter dökecek. Bu sınıfta bir sporcumuzu daha yarıştırmak istiyoruz. İzin alırsak 6 sporcumuzla starttaki yerimizi alacağız. Tabii ki sporcularımız ülkemizde ciddi başarılara sahipler. Burası çok farklı bir yer ve fabrika takımlarının sporcularıyla mücadele edecekler. Bizim sporcularımız bu sene büyük anlamda tecrübe kazanacaklar ve hedefi sonraki yıllar için koyacağız."Türkiye'de buna benzer organizasyonların genelde büyük kentlerde yapıldığına dikkati çeken Uçar, "Biz bu şampiyonayı Afyonkarahisar'a alarak hem ülkemizin hem de Afyonkarahisar'ın tanıtılmasına büyük katkı sağladık." dedi.TMF'yi genç bir federasyon olarak niteleyen Uçar, "Geride bıraktığımız 15 yılda, 3 MotoGP, 2 Dünya Enduro Şampiyonası, 1 Motokros Dünya Şampiyonası, birçok kez Avrupa Süpermoto, Motokros Şampiyonaları, Doğu Avrupa Pist, Süpermoto ve Motokros Şampiyonaları düzenledik. Dünya Motokros Şampiyonası'nı 2009 yılında İstanbul'da organize ettik. Bu denli büyük organizasyonlar baktığımız zaman hep büyük şehirlerimizde yapılmış. Ege bölgesinde son 25 yılın en büyük uluslararası organizasyonunu yapacağız." ifadelerini kullandı.Başkan Bekir Yunus Uçar, dünya şampiyonalarının, motosiklet üreticileri ve yan kollarının deneme yeri olduğuna dikkati çekerek, "Bu tarz parkurlarda ve pistlerde bu işin tekniği geliştirilir. 2 Eylül'deki yarışa ünlü motosiklet fabrika takımlarının destek verdiği sporcuların hepsi katılacak. 18. yarışı düzenleyeceğiz ve sezonun bitmesine 2 yarış kalacak. Belki de ve en büyük isteğimiz şampiyonun Afyonkarahisar'da belli olması." şeklinde konuştu.Pistin son durumu hakkında da bilgi veren Uçar, görüşlerini şöyle dile getirdi:"Pistte artık son hazırlıklar yapılıyor. 800 bin metrekarelik alanda bin 625 metre uzunluğunda bir yarış pisti olacak. Tamamlandığında dünyanın en iyi pistine sahip olacağız ve iddialıyız. Şu an Afyonkarahisar Belediyesi ve federasyon görevlilerimiz çalışmaları beraber yürütüyorlar. İki asbaşkanımız sahada sürekli çalışmaları denetliyor. Adeta ince eleyip sık dokuyorlar. 15 Ağustos itibarıyla çalışmalar tamamlanacak. İdari bina ve yarış yönetim kulesiyle çok güzel bir tesisi ülkemiz sporuna kazandırıyoruz. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban Bey'e çok teşekkür ediyorum. Türk sporuna armağan ettiği Afyon Motor Sporları Merkezi ile gençlerimizin ve sporumuzun adeta önünü açtı."TMF Başkanı Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası nedeniyle 30 bin insanı Afyonkarahisar'a çekmek istediklerini söyledi.Hem internette hem de değişik yerlerde bilet satış noktaları bulunduğunu ifade eden Başkan Uçar, "Federasyon ve organizatör kulüplerimizle birlikte şampiyona ülkemize verildiği günün haftasında tanıtımlara start verdik. Birçok ülkede ve şehirde fuarlara katılıp tanıtımlar yaptık. İlk önce şampiyonayı halkımıza anlattık. Nasıl bir organizasyon yapacağımızdan bahsettik. Biz sadece yarış organizasyonu yapmayacağız, içinde bir çok etkinlik ve ünlü sanatçıların yer aldığı konserler olan bir festival düzenleyeceğiz. 30 Ağustos'ta başlayacak ve 2 Eylül'de bitecek Afyon Motosiklet Festivali herkese hitap edecek. Şu ana kadar 5 binden fazla bilet satıldı. Hedefimiz 30 bine yakın insanı Afyonkarahisar'da buluşturmak." diyerek sözlerini tamamladı.